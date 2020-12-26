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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ماكرون يتوجه لمقر قضاء العطلات بعد العزل الصحي بسبب كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:13 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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توجه الرئيس الفرنسي وزوجته بريدجيت إلى المقر الرئاسي بقلعة بريجانسون المطلة على البحر المتوسط، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في باريس اليوم السبت.

وكان الرئيس الفرنسي 43 عاما قد أصيب بالفيروس في منتصف الشهر الجاري.

وبعد سبعة أيام من العزل، تمكن ماكرون من مغادرة المقر الواقع على أطراف حدائق فرساي قبل عيد الميلاد.

وكانت فرنسا التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة قد تضررت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا. وبحسب السلطات، توفى أكثر من 62 ألف مصاب بكورونا.

ولم يتم الإعلان عن المدة التي سوف يقضيها الثنائي في المقر الواقع بين تولون وسان تروبيه.

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