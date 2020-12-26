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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

134 وفاة و5760 إصابة بكورونا في إيران

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:34 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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أعلنت إيران، اليوم السبت، عن تسجيل 134 حالة وفاة، بالإضافة إلى 5760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، في تصريح صحفي، إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 54574 حالة وفاة و1194963 إصابة بالفيروس التاجي.

وذكرت المتحدثة أن حالات الشفاء ارتفعت أيضًا في المقابل لتصل إلى 942548 حالة في عموم البلاد.

وتعيش إيران منذ فترة موجة ثالثة من تفشي (كورنا)، في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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