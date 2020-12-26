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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة وفاة و234 إصابة بفيروس كورونا في البحرين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:09 م
كورونا في البحرين
كورونا في البحرين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 351 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم أيضا تسجيل 234 إصابة جديدة بالفيروس بينها 115 حالة تعود لعمالة وافدة و102 حالة لمخالطي المصابين و17 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع إلى 89152 حالة حتى الان بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة.

وأشارت إلى ان عدد الحالات القائمة التي لا تزال تتلقى العلاج يبلغ 1801 حالة منها 1788 حالة مستقرة و13 بغرف تحت المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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