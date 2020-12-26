للموظف.. 3 حالات تحرمك من التقييم بـ«ممتاز»
السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:06 م
مني هيبةطباعة
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقويم الموظف بـ5 تقويمات تبدأ من ممتاز إلى ضعيف، وتقدر كالتالي:
- ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.
- كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.
- فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.
- متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.
- ضعيف: اقل من 50 درجة.
فيما حظرت اللائحة تقويم الموظف العام بدرجة ممتاز في الحالات الآتية:
- إذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على 3 أيام، أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية، أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
- إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.
- ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.
- كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.
- فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.
- متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.
- ضعيف: اقل من 50 درجة.
فيما حظرت اللائحة تقويم الموظف العام بدرجة ممتاز في الحالات الآتية:
- إذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على 3 أيام، أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية، أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
- إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.