للموظف.. 3 حالات تحرمك من التقييم بـ«ممتاز»

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقويم الموظف بـ5 تقويمات تبدأ من ممتاز إلى ضعيف، وتقدر كالتالي:- ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.- كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.- فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.- متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.- ضعيف: اقل من 50 درجة.فيما حظرت اللائحة تقويم الموظف العام بدرجة ممتاز في الحالات الآتية:- إذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على 3 أيام، أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية، أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.- إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.