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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

للموظف.. 3 حالات تحرمك من التقييم بـ«ممتاز»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:06 م
الموظف
الموظف
مني هيبة
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حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقويم الموظف بـ5 تقويمات تبدأ من ممتاز إلى ضعيف، وتقدر كالتالي:
- ممتاز: من 90 درجة إلى 100 درجة.
- كفء: من 80 درجة إلى أقل من 90 درجة.
- فوق المتوسط: من 65 درجة إلى أقل من 80 درجة.
- متوسط: من 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.
- ضعيف: اقل من 50 درجة.
فيما حظرت اللائحة تقويم الموظف العام بدرجة ممتاز في الحالات الآتية:
- إذا وقٌع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على 3 أيام، أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.

- إذا كان من شاغلي إحدى الوظائف القيادية، أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أي جزاء خلال السنة التي يوضع عنها التقرير.
- إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

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