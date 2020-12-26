نيابة النزهة تحقق في ضبط كمية من الشيش الإلكترونية

تباشر نيابة النزهة الجزئية، في ضبط كمية من الشيش الإلكترونية أثناء محاولة تهريبها من مطار القاهرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان قد تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من الصين ودخل لصالة التفتيش وهو يحمل شنطة واحدة للتمويه على رجال الجمارك.وبتفتيشه تم العثور على ال 7 ليبل داخل ملابسه. وبسؤاله شركة الطيران عن عدد الشنط أفادت أنها 7 شنط، وتم إحضار الحقائب من السير وتمريرها على جهاز الفحص بأشعة إكس راى فتم تأكيد الاشتباه فى 3 شنط، فتبين وجود 65 كيلو جرام من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها داخل حقائبه.