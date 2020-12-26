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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملك سلمان يدعو رئيس الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية بالرياض

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:02 م
الملك سلمان
الملك سلمان
نيفين أشرف
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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

وتسلم الرسالة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك خلال استقباله، في دبي، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس وصولًا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد لاسيما الاقتصاد والأمن والدفاع وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والاستقرار على الشعوب والدول الأعضاء.

وأكد حرص دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب.

وفي وقت سابق، كلف الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بنقل الدعوة إلى قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الرياض، بتاريخ 5 يناير 2021.

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