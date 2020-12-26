عضو «تنسيقية الأحزاب»: الشباب لن يكونون «ديكورا» بمجلس النواب

قالت الدكتورة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب تحول إلى أفعال وليس مجرد أقوال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضافت في تصريحات لها على هامش استخراج نواب تنسيقية شباب الأحزاب كارنيه العضوية للبرلمان، أن الشباب لن يكونوا ديكورا تحت قبة المجلس، وسيكون لهم دور حقيقي في الحياة النيابية، مشيرة إلى أن تمثيل الشباب تحت قبة مجلس 2021 كيف وليس كم فقط، ويمثلون كافة الاحزاب والاتجاهات السياسية، قائلة: "الشباب سيكونوا على قدر التحدى".واعتبرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنوع السياسي الذي يشهده المجلس الجديد إنما يعبر عن مصر الحديثة وعن برلمان بمفهوم جديد.