«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا

- محمد بن سلمان

- محمد بن راشد

- عبد الله بن زايد آل نهيان

- رئيس الوزراء الكويتي

- ملك البحرين

- جو بايدن

- مايك بنس وزوجته

- أنتوني فاوتشي

- ملكة بريطانيا

- نتنياهو

بينما باغتت جائحة فيروس كورونا المستجد، دول العالم بسلالة جديدة متحورة من الفيروس ظهرت لأول مرة في بريطانيا ودفعت بدورها الكثير من دول العالم إلى إعادة قرارات الإغلاق من جديد، بادر العديد من قادة العالم بتلقى الجرعات الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث شرعت عدد من الدول العربية والأجنبية في بدء حملات التطعيم بعد تسلم الدفعات الأولى من اللقاح والتأكد من فعاليته ضد الفيروس.وفي السطور التالية، ترصد «الدستور» أبرز القادة والمسؤولين الذين بادروا باتخاذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا لتشجيع مواطنيهم على تلقى التطعيم ضد الفيروس سواء في الدول العربية أو الأجنبية.كان آخر القادة الذين أعلنوا تلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» حتى الآن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث نشرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، صورة لولي العهد السعودي وهو يتلقى اللقاح، قائلة إنه تلقى الجرعة الأولى منه، كما نشرت الوكالة مقطع فيديو قصير للحظة حصول الأمير محمد بن سلمان على اللقاح.من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:«أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم».وفي الإمارات، نشر رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع «تويتر»، تظهر تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بعمل الفرق الطبية.وعلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صورته قائلًا: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع».وأضاف: «نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات».وفي الإطار ذاته، أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».ونشر «بن زايد» عبر حسابه بموقع «تويتر»، صورة له لحظة تلقيه اللقاح معلقًا عليها: «التطعيم ضد كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية».وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أول من تلقى اللقاح المضاد للفيروس في الكويت، وذلك إيذانًا من رئيس الوزراء الكويتي ببدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد، والتي ستستمر لعدة أشهر حتى الانتهاء من إعطاء اللقاح للجميع.وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن لقاح «فايزر» تم أخذه عبر العالم لعدد ميلونين و100 ألف شخص وهو لقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية.وفي البحرين، بادر عاهل المملكة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتلقّي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ملك البحرين أعرب عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.وأشار إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير الأمريكية، مشددًا على ضرورة أن يكون الأمريكيون مستعدين لذلك عندما يصبح اللقاح متاحًا على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن زوجته «جيل بايدن» تلقت التطعيم في وقت سابق.ومن المقرر أن تتلقى نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف، جرعتهما الأولى من اللقاح الأسبوع المقبل.وقال بايدن بعيد تلقيه اللقاح: «أقوم بذلك لأظهر للناس أن عليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي اللقاح حين يصبح متوافرًا.. لا داعي للقلق».وفي الإطار ذاته، تلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، وزوجته، لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد.وذكرت الرئاسة الأميركية أن بنس وزوجته، أخذا اللقاح على الهواء مباشرة لتعزيز ثقة الأميركيين بلقاح فيروس كورونا والتأكيد على سلامته وفعاليته.وخلال كلمته عقب تلقيه اللقاح، قال بنس: «الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا»، مضيفًا: «سنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأميركي، ويجب أن يثق الأميركيين في اللقاح المضاد لكورونا».كما تلقى كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن، مستشارًا حول وباء «كوفيد-19» اللقاح ضد فيروس كورونا.وقال «فاوتشي» البالغ من العمر 79 عامًا: «إنها خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تمامًا بسلامة اللقاح وفعاليته».وأضاف: «أود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح على القيام بذلك ليكون لهذا البلد حماية ولوضع حد لهذه الجائحة».وفي المملكة المتحدة، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، أن الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، سيتلقيان لقاح كورونا، لوقايتهما من الإصابة.وأضاف راب: «لست متأكدًا من أنهما سيخضعان للقاح أمام الكاميرا، لكنني واثق من أنه سيتم إجراء الترتيبات وفقا للنهج التدريجي الذي تم تحديده... هما كأي عائلة يشعران بالضغوط والمخاوف جراء هذا الوباء».وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «ذا تايمز» عن مساعدين للعائلة الملكية البريطانية لم تذكر أسماءهم، إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وزوجها الأمير فيليب قد يعلنان للشعب عن حصولهما على اللقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19» بمجرد حدوث ذلك.كما أفادت الصحف البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عامًا، ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاح «فايزر- بايونتيك»، من أجل تشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين على الإقبال على التطعيم.وفي إسرائيل، كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أول المسؤولين الاسرائيليين اللذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في بث مباشر على شاشات التليفزيون، تلاه وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب تلقي اللقاح: «أنا أثق بهذا اللقاح وسنخرج من هذا الأمر سويًا».ومن المقرر أن يتلقى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، التطعيم غد الأحد، حيث تبدأ عملية التطعيم في إسرائيل بالطواقم الطبية.