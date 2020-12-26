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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل شجرة الكريسماس بالورق والشمع (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:16 م
طريقة عمل شجرة الكريسماس
طريقة عمل شجرة الكريسماس
مارسيل نظمي
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شجرة الكريسماس، زينة الرئيسية لمناسبة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة الميلادية؛ ومع ارتفاع أسعارها وتكلفة شراؤها الباهظة، يمكن صناعتها في المنزل بأدوات وخامات بسيطة للغاية وسهل الحصول عليها.

كما يمكن للأطفال المشاركة في صناعتها، لقضاء وقت أسري مليء بالبهجة والألفة، وذكريات لاتنسى. 

طريقة عمل شجرة الكريسماس بالورق والشمع 

وتحتاج إلى إتمام عملها إحضار ورق ملون وفووم وعيدان خشبية ومسدس شمع، واتباع الخطوات الموجودة بالفيديو لصنع شجرة كريسماس بتكاليف بسيطة للغاية.


شجرة الكريسماس
لم تكن شجرة الكريسماس معروفة قديمًا بشكلها الحالي، وهناك الكثير من الدول حول العالم التي ربطت الشجرة ببداية العام الجديد، بسبب كونها رمزًا للخير والجمال.

في ألمانيا بالقرن السادس عشر قام المسيحيون بإحضار أشجار صغيرة إلى بيوتهم، وزينوها احتفالًا بمناسبة الميلاد، لكن مع الوقت تطور شكلها، وتحديدًا في نهاية الأربعينيات من القرن التاسع عشر، حيث كان يعتبرها الأمريكيون رموزًا غير دينية، ولا يليق تقليدها.

لكن هذا الأمر انتهى بالتدريج، بعدما نشرت صحيفة لندن المصورة رسمة للعائلة المالكة الشهيرة، الملكة فيكتوريا وأميرها الألماني ألبرت، والأطفال، وهم ملتفون حول شجرة عيد الميلاد، وقد كانت فيكتوريا تحظى بشعبية كبيرة مع رعاياها.

مع الوقت ازدادت شعبية شجرة الكريسماس في الولايات المتحدة، ولوحظ في تلك الفترة أن الأوروبيين استخدموا الأشجار الصغيرة، في حين كان الأمريكيون يحبون أن تصل أشجار عيد الميلاد من الأرض إلى السقف.

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وفي أوائل القرن العشرين، بدأ الأمريكيون بتزيين أشجارهم بشكل رئيسي بزخارف محلية الصنع، ثم انتشرت هذه العادة المبهجة في الظهور بجميع أنحاء البلاد، وأصبح وجود شجرة عيد الميلاد في المنزل تقليدًا عالميًا.


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