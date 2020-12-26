هولندا تحصل على الشحنة الأولى من لقاح كورونا

وصلت الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد- 19من إنتاج شركتي فايزر وبيونتيك إلى هولندا صباح اليوم السبت.وأفادت وكالة الأنباء الهولندية أن حوالي 10 آلاف جرعة تم وضعها في فرع موفيانتو للخدمات اللوجيستية، والمتخصص في المنتجات الصيدلانية، في أوس في مقاطعة نورد برابانت تحت حماية الشرطة.وتم تصنيع اللقاح في مصنع شركة فايزر في بور في بلجيكا، بالقرب من أنتويرب.ورافق نقل الشحنة ضباط شرطة على دراجات نارية وأفراد من فريق أمن مصنع فايزر.وسيبدأ معظم دول الاتحاد الأوروبي في إيصال الجرعات إلى الفئات السكانية الضعيفة يوم الأحد، لكن في هولندا، من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم الأولى ضد مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في الثامن من الشهر المقبل.