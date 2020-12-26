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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مالطا تتلقى أول شحنة من لقاح كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:15 م
شحنة من لقاح كورونا
شحنة من لقاح كورونا
وكالات
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وصلت إلى مالطا أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتضم عشرة آلاف جرعة اليوم السبت، قبل يوم من بدء برنامجها للتطعيم ضد الفيروس.

وقال رئيس الوزراء، روبرت أبيلا إن شحنة جرعات لقاح فايزربيونتيك تبعث على الأمل.

وأضاف أن "طريق العودة إلى الوضع الطبيعي يبدأ اليوم".

وتعتزم مالطا بدء تطعيم موظفي الرعاية الصحية غدا الأحد وقال وزير الصحة، كريس فيرن إنه يتوقع أن تحقق البلاد ما تسمى بـ"المناعة الجماعية" بحلول بداية الصيف في عام 2021.

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