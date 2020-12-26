تسجيل أولى الإصابات المؤكدة بسلالة كورونا المتحوّرة في إسبانيا

أعلنت سلطات منطقة مدريد، السبت، تسجيل أربع إصابات بسلالة فيروس كورونا المستجد المتحوّرة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، ويعتقد أنها أقدر على نقل العدوى، وهي الأولى التي يتم اكتشافها في إسبانيا.وقال المسئول الثاني في سلطات المنطقة الصحية، أنتونيو زاباتيرو، للصحفيين إن الحالات الأربع جميعها اكتشفت لدى أشخاص وصلوا مؤخرا من المملكة المتحدة.وأكد أن "المرضى ليسوا في حالة صحية حرجة.. نعلم أن هذه السلالة معدية أكثر، لكنها لا تتسبب بأعراض أكثر خطورة... لا داعي للهلع".وأشار إلى وجود ثلاث حالات أخرى يشتبه في أنها إصابات بالسلالة المتحوّرة، لكن نتائج الفحوص التي جرت لهؤلاء لن تظهر قبل الثلاثاء أو الأربعاء.ودفع ظهور السلالة الجديدة من كورونا أكثر من 50 دولة، بينها إسبانيا، إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة.ومنعت مدريد منذ الثلاثاء دخول جميع القادمين من المملكة المتحدة باستثناء المواطنين الإسبان والمقيمين.