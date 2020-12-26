إسبانيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» ضد كورونا

تسلمت إسبانيا، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاح "فايزربيونتك" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، استعدادا لانطلاق حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي غدا الأحد.من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، إن شاحنة مبردة تحمل الشحنة وصلت إلى مستودع شركة "فايزر" في جوادالاخارا بوسط إسبانيا، بعد ثلاثة أيام من مغادرتها مصنع الشركة في بورس شمال شرق بلجيكا.وأضافت أنه بعد إعادة التعبئة، سيتم إعادة توزيع اللقاحات على مناطق إسبانيا الـ17 ذاتية الحكم، حتى يبدأ التطعيم في جميع أنحاء البلاد، على أن تحصل إسبانيا على 4،5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" على مدار الـ12 أسبوعا القادمة، وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 2،3 مليون من سكانها.وتأتي عمليات تسليم الدفعات الأولى لدول الاتحاد الأوروبي بعد أن رخصت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح "فايزر بيونتك" للاستخدام يوم الاثنين الماضي.