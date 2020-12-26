رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «فايزر» ضد كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:14 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تسلمت إسبانيا، صباح اليوم السبت، الدفعة الأولى من لقاح "فايزربيونتك" الأمريكي المضاد لفيروس كورونا، استعدادا لانطلاق حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي غدا الأحد.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، إن شاحنة مبردة تحمل الشحنة وصلت إلى مستودع شركة "فايزر" في جوادالاخارا بوسط إسبانيا، بعد ثلاثة أيام من مغادرتها مصنع الشركة في بورس شمال شرق بلجيكا.

وأضافت أنه بعد إعادة التعبئة، سيتم إعادة توزيع اللقاحات على مناطق إسبانيا الـ17 ذاتية الحكم، حتى يبدأ التطعيم في جميع أنحاء البلاد، على أن تحصل إسبانيا على 4،5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" على مدار الـ12 أسبوعا القادمة، وهو ما يكفي لتطعيم حوالي 2،3 مليون من سكانها.

وتأتي عمليات تسليم الدفعات الأولى لدول الاتحاد الأوروبي بعد أن رخصت وكالة الأدوية الأوروبية لقاح "فايزر بيونتك" للاستخدام يوم الاثنين الماضي.

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

الصور

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

الأكثر قراءة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

التعليم العالى تنفى صحة القرار الوزارى الخاص بتعليق الدراسة

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

«البحث عن اليقين».. أحدث إصدارات القومي للترجمة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية