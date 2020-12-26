أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، تسجيل 7 آلاف و709 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال ستيبانوف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن الإصابات الجديدة تتضمن 366 طفلًا و198 عاملا في مجال الصحة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ مليونا و19 ألفا و876 إصابة.وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن 121 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفا، و702 حالة وفاة، في حين تماثل 5 آلاف و145 شخصا للشفاء.