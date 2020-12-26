رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا في أوكرانيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:08 م
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، تسجيل 7 آلاف و709 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال ستيبانوف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن الإصابات الجديدة تتضمن 366 طفلًا و198 عاملا في مجال الصحة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات بلغ مليونا و19 ألفا و876 إصابة.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن 121 شخصًا توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفا، و702 حالة وفاة، في حين تماثل 5 آلاف و145 شخصا للشفاء.

موضوعات متعلقة

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 11

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

الصور

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

الأكثر قراءة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

«البحث عن اليقين».. أحدث إصدارات القومي للترجمة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية