◄تطورات إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

◄إصابة الفنانين بفيروس كورونا





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زادت معدلات البحث على المحركات المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد إعلان إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين ثبتت إيجابية حالتهم وخضوعهم للعزل الصحي.انتشرت خلال الساعات الماضية نبأ إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد مما جعله ينفي الأمر ويؤكد أمس الجمعة، أنه خضع لفحص طبي وأثبتت سلبية الحالة وبعد ساعات طالبه البعض بإعادة الفحوصات الطبية نظرا لوجود بعض الأعراض وفي النهائية ثبتت إصابته بالفيروس مما جعله يعلن بشكل رسمي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وطالب من كل المحيطين به توخي الحذر والتواجد في العزل المنزلي هذه الأيام.واستقرت حالة أمير كرارة الصحية خلال الساعات الماضية حيث يخضع كرارة حاليا للعزل المنزلي مع الحفاظ على تناول البروتوكول العلاجي الذي حددته وزار الصحة ولم تحدث له أي أعراض زائدة خلال الساعات الماضية وهو شيء مطمئن لعدم حدوث مضاعفات في الوقت الذي دعا له الكثير من أصدقائه عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم شقيقه الفنان أحمد كرارة الذي طالب بالدعاء وأنه سيعود قويا بعد الشفاء.وأعلن عدد كبير من الفنانين بشكل رسمي الإصابة بفيروس كورونا؛ لترتفع أعداد الإصابات في الوسط الفني ومن أبرز الأسماء النجمة يسرا والفنان أمير كرارة والإعلامي وائل الإبراشي وكريم فهمي وجمال العدل ومحمد الشرنوبي وعمرو مصطفى ومحمد فراج وغيرهم كما نفى الإعلامي أحمد موسى ما أثير مؤخرا حول إصابته بالفيروس الخطير.