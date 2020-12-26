حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالف بكفر العلو

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تصديها للبناء المخالف، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتصدي للبناء المخالف بكل قوة وحزم.وقام حي حلوان بحملة تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية، وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة كورنيش كفر العلو بحلوان بالتنسيق مع منطقة الإسكان، وتم مصادرة مواد البناء وعدد ٢ خلاطة إيداع المضبوطات بمخزن الحي، بالاضافة أنه اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.تأتي الأعمال في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بمراجعة العقارات المخالفة والتصدي للبناء المخالف في المهد.