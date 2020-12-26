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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثيقة مسربة: تسليم معتقل من «عصائب أهل الحق» للحشد الشعبي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:20 م
عصائب أهل الحق» للحشد
عصائب أهل الحق» للحشد الشعبي
وسام عطية
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كشفت وثيقة مسربة من وكالة الاستخبارات العراقية عن تسليم معتقل من «عصائب أهل الحق» لمديرية الحشد الشعبي.

وأكدت الوثيقة انسحاب التجمع لحركة العصائب من الشوارع بعد الاتفاق على تسليم المعتقل التابع لهم إلى أمن الحشد.

وفي بداية العام الحالي، أدرجت الخارجية الأمريكية «عصائب أهل الحق»، الموالية لإيران في العراق، على قائمة الإرهاب، ووصفتها بأنها "وكيل إيران".

وقُتِل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

ويأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقاما مؤلما سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وإن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

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