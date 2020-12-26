كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، اليوم السبت، حقيقة نزوح قطيع من السلعوة إلى مدينة قنا، والتي أدت إلى إصابة مواطنين وأطفال بإصابات مختلفة، وذلك خلال الـ48 ساعة الماضية.وقالت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، في بيان لها: "في ضوء ما أشيع مؤخرا عن نزوح قطيع من السلعوة إلى مدينة قنا، نوضح أنه لا صحة لهذه الشائعات إنما الموضوع كالآتي: إنه في يوم الأربعاء قام كلب بري بعقر عدد من الأشخاص بمنطقة الزبيدي بقنا، وعلى الفور تشكلت لجنة من قوات الحماية المدنية ببندر قنا، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وتم القضاء على هذا الكلب".وأضافت مديرية الطب البيطري أنه "تم توقيع الكشف الطبي عليه والتخلص من الجثة بالطريقة الصحية، ونطمئن المواطنين بأنه لا صحة لما ينشر من أخبار كاذبة عن وجود قطعان من السلعوة، ولا وجود لهذا الحيوان على أرض الواقع".