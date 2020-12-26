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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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طلب مساواته بطارق حامد.. تفاصيل راتب «أوباما» الجديد (خاص)
السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:37 م
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن قيمة عقد يوسف أوباما الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم بعد الاتفاق على تجديد التعاقد معه.
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