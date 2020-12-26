إصابة غادة قنديل عضو مجلس النواب في المنوفية بكورونا

أصيبت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب في المنوفية، عن قائمة التحالف الوطنية، بفيروس كورونا المستجد، عقب شعورها بأعراض الفيروس وثبوت الإصابة بالفحوصات الخاصة بالفيروس.وكانت الدكتور غادة قنديل ممثل حزب الشعب الجمهوري، قد شاركت منذ يومان في اجتماع موسع لنواب داخل مقر الحزب في التجمع الخامس، مع نواب محافظة المنوفية، وألتقطوا الصور التذكارية لذلك التجمع، فيما أشارت مصادر مقربة لدكتورة غادة قنديل أصغر عضو مجلس نواب في المنوفية، إلى خضوعها للعزل المنزلي للبدء في تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة.وكانت الدكتورة غادة قنديل، قد ترشحت للانتخابات البرلمانبة، السابقة، ممثلة حزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتم إعلان نجاح القائمة في المرحلة الأولى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر علني، ضمن محافظات المرحلة الثانية.