بولندا تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا

وصلت أول شحنة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، اليوم السبت، إلى مستودع مركزى فى والاوا بمنطقة لودز في بولندا، وتشمل 10 آلاف جرعة، وذكرت وكالة الأنباء البولندية "باب" أنه سيتم توزيع هذه الشحنة على 72 مستشفى، بينما تشكل البنية التحتية تحديا، نظرا لأنه يتعين نقل اللقاح فى درجة حرارة منخفضة للغاية.ومن المقرر بدء التطعيم بلقاح كورونا فى أنحاء أوروبا يوم غد الأحد.وتتوقع حكومة بولندا الحصول على 5. 1 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول الشهر المقبل.ووفقا للسلطات البولندية بلغ عدد المصابين نحو 3. 1 مليون شخص، والوفيات 27061 من بين عدد سكانها البالغ 38 مليون نسمة منذ بداية الجائحة.