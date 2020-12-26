رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:21 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
وصلت أول شحنة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، اليوم السبت، إلى مستودع مركزى فى والاوا بمنطقة لودز في بولندا، وتشمل 10 آلاف جرعة، وذكرت وكالة الأنباء البولندية "باب" أنه سيتم توزيع هذه الشحنة على 72 مستشفى، بينما تشكل البنية التحتية تحديا، نظرا لأنه يتعين نقل اللقاح فى درجة حرارة منخفضة للغاية.

ومن المقرر بدء التطعيم بلقاح كورونا فى أنحاء أوروبا يوم غد الأحد.

وتتوقع حكومة بولندا الحصول على 5. 1 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول الشهر المقبل.

ووفقا للسلطات البولندية بلغ عدد المصابين نحو 3. 1 مليون شخص، والوفيات 27061 من بين عدد سكانها البالغ 38 مليون نسمة منذ بداية الجائحة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

كلب بري.. مديرية الطب البيطري بقنا تكشف حقيقة «السلعوة»

الصور

image description

500 طالب يشاركون في المشروع القومي للياقة البدنية بدمياط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أسيوط تبحث آلية اختيار المراكز الصحية لتوزيع لقاح كورونا

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

الأكثر قراءة

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 26-12-2020

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

سائق يستخدم المياه بدلًا من عينة البول عند إخضاعه لكشف المخدرات

المفوضية الأوروبية: برنامج التطعيم ضد كورونا لحظة مؤثرة لوحدة الصف

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش دور المرأة في الحياة الثقافية

أمسيات أدبية وورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

«البحث عن اليقين».. أحدث إصدارات القومي للترجمة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية