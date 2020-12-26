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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المتهم باغتصاب حفيدة زوجته بحلوان: «كنت بلعب معاها»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:30 م
المتهم باغتصاب حفيدة
المتهم باغتصاب حفيدة زوجته
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس المتهم باغتصاب حفيدة زوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمام المحكمة تعرفت الفتاة على المتهم والذي حاول تضليلها مستغلًا إعاقتها الذهنية، قائلا: «أنا عمك أحمد.. اللي كنت بلعب معاكي».

ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المتكرر، وتم مواجهته بالطفلة التي تعرفت عليها وأكدت ارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم أن زوجته كانت على علم بما حدث والتزمت الصمت خوفًا من تركها والانفصال عنها، وأضاف "عندما ظهرت علامات الحمل على الطفلة ترك المنزل وهربت".

وتبين أن الجدة من الأب اكتشفت واقعة الاغتصاب عندما لاحظت انتفاخ بطن حفيدتها بالحمل، فتقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة حلوان اتهمت جدتها من الأم بتقديم حفيدتها لزوجها لاغتصابها حتى تكسب وده وتجعله يتراجع عن طلاقها.

وقالت التحريات إن زوج الجدة اغتصب الطفلة لمدة 6 شهور كاملة وحملت منه وأنه بعد بكاء مستمر من الألم بسبب ما في بطنها، قررت الجدة من ابيها الذهاب بها إلى المستشفى لعلاجها فاكتشفت بعد إجراء التحليل أنها حامل في شهرين.

وألقت الأجهزة الأمنية على الجدة، ووضعت كمين أمني وتمكنت من ضبط الزوج قبل هروبه خارج القاهرة الكبري.

كانت قسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من المستشفى بوصول سيدة إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيا، تعاني من ألم شديد في البطن وبعد إجراء التحاليل لها تبين أنها حامل في الشهر الثاني، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن زوج جدتها من ناحية أمها قام باغتصابها أكثر من مرة، وعاشرها معاشرة الأزواج كما ورد في التحقيقات.

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