ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مالي لـ6488

سجلت وزارة الصحة في مالي 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 6488 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية اليوم السبت - أنه تم تسجيل 58 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 4 آلاف شخص.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 245 حالة.