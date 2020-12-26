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مصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 11

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:42 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 22 13
وادى النطرون 22 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 13
دمنهور 23 13
بلطيم 23 13
مطروح 20 10
السلوم 22 08
سيوة 20 08
بورسعيد 21 15
دمياط 21 14
الزقازيق 22 13
المنصورة 22 13
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 23 12
نخل 20 03
نويبع 23 16
طابا 21 14
كاترين 16 04
الطور 22 13
شرم الشيخ 23 17
الغردقة 24 15
مرسى علم 23 14
الفيوم 22 08
بنى سويف 22 08
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الأقصر 25 12
أسوان 26 12
إدفو 26 11
أبوسمبل 24 11
الوادى الجديد 24 10
شلاتين 27 18
أبورماد 26 17
حلايب 25 19
رأس حدربة 26 19

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