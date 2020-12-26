الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. والصغرى بالقاهرة 11

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، فيما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يسود ليلا طقس بارد على معظم الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.7 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 11الإسكندرية 22 13وادى النطرون 22 13طنطا 22 12شبين الكوم 22 13دمنهور 23 13بلطيم 23 13مطروح 20 10السلوم 22 08سيوة 20 08بورسعيد 21 15دمياط 21 14الزقازيق 22 13المنصورة 22 13الإسماعيلية 23 11السويس 22 12العريش 22 12رفح 21 11رأس سدر 23 12نخل 20 03نويبع 23 16طابا 21 14كاترين 16 04الطور 22 13شرم الشيخ 23 17الغردقة 24 15مرسى علم 23 14الفيوم 22 08بنى سويف 22 08المنيا 22 09أسيوط 23 08سوهاج 23 09قنا 24 11الأقصر 25 12أسوان 26 12إدفو 26 11أبوسمبل 24 11الوادى الجديد 24 10شلاتين 27 18أبورماد 26 17حلايب 25 19رأس حدربة 26 19