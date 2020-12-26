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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

من أم كلثوم إلى شيرين رضا.. صداقة الحيوانات أجمل (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:19 م
شيرين رضا
شيرين رضا
مارسيل نظمي
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لدى الفنانة شيرين رضا علاقة فريدة مع الحيوانات، وتزور دائمًا ملاجئ تربية القطط والكلاب، معلنة عن صداقتها المميزة لهذه المخلوقات الجميلة التي تستحق الحب والرحمة؛ هذا ما فعلته مؤخرًا حين أعربت عن رغبتها في تكرار زيارتها لأصدقائها الأوفياء، للاحتفاء معهم بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صور من إحدى الأماكن المخصصة لتربية الكلاب وعلقت قائلة: "أتمنى قضاء عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء".

وهناك علاقة وثيقة بين النجوم والمشاهير مع الحيوانات، حيث حرص الكثير منهم على التقاط صور تذكارية بصحبة الحيوانات الأليفة سواء في مناسبات الأعياد، أو في الأوقات العادية. وهذه جولة حول أشهر الصور لنجوم الزمن الجميل مع أصدقاؤنا الطيبون.
من أم كلثوم إلى شيرين
عبد الفتاح القصري:
التقط الفنان الكوميدي صورة تذكارية مع أضحية العيد والبائع، قبل مرحلة الذبح.
من أم كلثوم إلى شيرين
أم كلثوم:
السيدة أم كلثوم لديها طريقة فريدة في التعامل مع الحيوانات، والتقطت أكثر من صورة لها وهي تداعب حيوان ما.
من أم كلثوم إلى شيرين
الرئيس الراحل السادات:
الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع كلبه، في لقطة بالاستراحة الخاصة به بالمعمورة في الإسكندرية، في سبعينات القرن الماضي.
من أم كلثوم إلى شيرين
الرئيس الراحل محمد نجيب:
الرئيس الراحل محمد نجيب التقط صورة مع كلبه الخاص وهو على فراش مرضه.
من أم كلثوم إلى شيرين
الملك فاروق:
الملك فاروق مع كلابه الخاصة بحديقة قصره بالقاهرة.
من أم كلثوم إلى شيرين
أحمد مظهر:
بنفس نهج الفرسان المعروف عنه قرر الفنان أحمد مظهر التقاط صورة تذكارية مع أضحية عيد الأضحى لكن على طريقته الخاصة، حيث صعد فوق الخروف بطريقة طريفة وعفوية.
من أم كلثوم إلى شيرين
سامية جمال:
عرفت الفنانة سامية جمال بعشقها الخاص للكلاب، ويتضح ذلك من خلال صورها النادرة التي وثقت لحظات من العفوية والحب المتبادل بينها وبينها الصديق الوفي، على شاطئ البحر فى ميامى الإسكندرية سنة 1934 ارتدت المايوه ومعها كلبها، بالإضافة إلى لقطة طريفة تجمعها مع زوجها الفنان رشدي أباظة، وكلبهما المدلل.

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