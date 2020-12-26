من أم كلثوم إلى شيرين رضا.. صداقة الحيوانات أجمل (صور)



لدى الفنانة شيرين رضا علاقة فريدة مع الحيوانات، وتزور دائمًا ملاجئ تربية القطط والكلاب، معلنة عن صداقتها المميزة لهذه المخلوقات الجميلة التي تستحق الحب والرحمة؛ هذا ما فعلته مؤخرًا حين أعربت عن رغبتها في تكرار زيارتها لأصدقائها الأوفياء، للاحتفاء معهم بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.



ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صور من إحدى الأماكن المخصصة لتربية الكلاب وعلقت قائلة: "أتمنى قضاء عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء".



وهناك علاقة وثيقة بين النجوم والمشاهير مع الحيوانات، حيث حرص الكثير منهم على التقاط صور تذكارية بصحبة الحيوانات الأليفة سواء في مناسبات الأعياد، أو في الأوقات العادية. وهذه جولة حول أشهر الصور لنجوم الزمن الجميل مع أصدقاؤنا الطيبون. لدى الفنانة شيرين رضا علاقة فريدة مع الحيوانات، وتزور دائمًا ملاجئ تربية القطط والكلاب، معلنة عن صداقتها المميزة لهذه المخلوقات الجميلة التي تستحق الحب والرحمة؛ هذا ما فعلته مؤخرًا حين أعربت عن رغبتها في تكرار زيارتها لأصدقائها الأوفياء، للاحتفاء معهم بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق Instagram صور من إحدى الأماكن المخصصة لتربية الكلاب وعلقت قائلة: "أتمنى قضاء عيد الميلاد مع أصدقائي ذوي الفراء".وهناك علاقة وثيقة بين النجوم والمشاهير مع الحيوانات، حيث حرص الكثير منهم على التقاط صور تذكارية بصحبة الحيوانات الأليفة سواء في مناسبات الأعياد، أو في الأوقات العادية. وهذه جولة حول أشهر الصور لنجوم الزمن الجميل مع أصدقاؤنا الطيبون.

عبد الفتاح القصري:

التقط الفنان الكوميدي صورة تذكارية مع أضحية العيد والبائع، قبل مرحلة الذبح.

أم كلثوم:

السيدة أم كلثوم لديها طريقة فريدة في التعامل مع الحيوانات، والتقطت أكثر من صورة لها وهي تداعب حيوان ما.

الرئيس الراحل السادات:

الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع كلبه، في لقطة بالاستراحة الخاصة به بالمعمورة في الإسكندرية، في سبعينات القرن الماضي.

الرئيس الراحل محمد نجيب:

الرئيس الراحل محمد نجيب التقط صورة مع كلبه الخاص وهو على فراش مرضه.

الملك فاروق:

الملك فاروق مع كلابه الخاصة بحديقة قصره بالقاهرة.

أحمد مظهر:

بنفس نهج الفرسان المعروف عنه قرر الفنان أحمد مظهر التقاط صورة تذكارية مع أضحية عيد الأضحى لكن على طريقته الخاصة، حيث صعد فوق الخروف بطريقة طريفة وعفوية.