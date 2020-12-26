ضبط طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار بمنزل بقرية في المنيا

ضبطت حملة مكبرة لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، بقيادة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، رافقه خلالها العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، طلمبة ضخ وخزان به 1000 لتر سولار داخل أحد المنازل بعزبة سعد بقرية طوخ الخيل، التابعة لمركز المنيا، حيث تم ضبط الكمية والتحفظ على المضبوطات وتطبيق قرار الغلق، مع إخطار مديرية التموين ومباحث التموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الكمية المضبوطة.وأكد أبوزيد استمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات، والتي تأتي في إطار الصالح العام للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصد المخالفات وضبط الخارجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.وأوضح نائب المحافظ أن تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأنه لا تهاون مع المخالفين والخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أن تنفيذ الحملات الميدانية يهدف إلى القضاء على كافة ظواهر الغش التجاري، واحتكار السلع والمواد الغذائية والبترولية.