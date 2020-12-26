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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حقيقة إصابة الإعلامى أحمد موسى بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
محمد قدري
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نفى الإعلامي أحمد موسى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل في المنزل.

حقيقة إصابة الإعلامى أحمد موسى بكورونا

وكتب أحمد موسى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "لكل من سأل عني طوال الساعات الماضية من داخل وخارج مصر، خالص شكري لكم على اهتمامكم، لست مصابًا بكورونا والحمد لله، ودعواتي لكل المصابين بالشفاء وأن يحفظ الله الجميع من هذا الوباء".

وأضاف أحمد موسى في بيانه، "دائما الخونة واللجان التابعة للعصابة الإرهابية هي من تتمنى وتدعو وتشمت وتروج للشائعات، سوف أكون على الهواء في موعدي المعتاد السابعة مساء اليوم بإذن الله".

يأتي ذلك بعد إصابة عدد من الإعلاميين والفنانين بفيروس كورونا وأبرزهم يسرا والإعلامي وائل الإبراشي والفنان أمير كرارة.

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حقيقة إصابة الإعلامى أحمد موسى بكورونا
حقيقة إصابة الإعلامى أحمد موسى بكورونا

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