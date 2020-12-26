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حوادث

«مذيعة وصيدلي».. «الداخلية» تطارد مافيا أدوية التخسيس والمنشطات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:56 م
الداخلية
الداخلية
ندى حمدي
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تستغل بعض العصابات حاجة فئة معينة من المواطنين إلى فقد الوزن أو الحصول على مكملات غذائية ومنشطات، للإعلان عن منتجات مغشوشة بأسعار مغرية لتحقيق مكاسب خيالية.

ويروج أعضاء تلك العصابات منتجاتهم عبر «فيس بوك» وقنوات فضائية لضمان وصولها لأكبر قطاع من المواطنين، إلا أن وزارة الداخلية تواصل جهودها بمكافحة جرائم ترويج الأدوية والعقاقير المهربة والممنوع تداولها ونجحت خلال الفترة الاخيرة في إسقاط عدد من أفراد مافيا الأدوية والمنشطات.

صيدلية الجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات، وكذا الأدوية المستوردة والمهربة وبيعها دون تذكرة طبية للشباب والنشء مقابل مبالغ مالية.

وتم استهداف الصيدلية وتبين عدم تواجد صاحبها صيدلى حر وتم ضبط القائمين على إدارتها شخصين وعثر بداخلها على كمية من الأقراص والأدوية والمنشطات "المستوردة" والمهربة جمركيًا وممنوع تداولها بالبلاد – مبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها والإتجار فيها للمواطنين والشباب والنشء لتحقيق أرباح لصالح مالك الصيدلية.


أدوية مع صاحب محل أدوات رياضية
كما تم ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركيًا بحوزة صاحب محل أدوات رياضية بعدما أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام صاحب محل ملابس وأدوات رياضية بممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركيًا، متخذًا من المحل ملكه الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى والاحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى.

وتم استهداف مقر المحل وضبط كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة من الخارج غير المسجلة بوزارة الصحــة.

مذيعة تروج أدوية دون ترخيص
كما أعلنت وزارة الداخلية القبض على مذيعة بأحد البرامج الشهيرة لترويجها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص بمصر الجديدة.

وأفادت التحريات أن المدعوة "شيرى.أ.ن" 44 عاما مذيعة بأحد البرامج الشهيرة على إحدى القنوات الفضائية تقوم بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها ادوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبارة عن 93 ألف قرص دوائى (كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، 2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، 12 جهاز طبى يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.

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