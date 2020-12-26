رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جدل فى إسبانيا حول العمل 4 أيام فى الأسبوع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:38 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يتم التداول في إسبانيا بفكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع من أجل تخفيض نسبة البطالة، وهي مسألة يدعمها الجناح المتشدد في حكومة يسارية منقسمة حولها، نظرًا إلى خطورة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

مطلع ديسمبر، قال بابلو إيغليسياس، زعيم حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي يحكم ضمن ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين برئاسة بيدرو سانشيز منذ قرابة سنة، إن وزارة العمل "ستدرس مسألة تخفيض دوام العمل التي يمكن من دون أدنى شكّ أن تعزز خلق الوظائف".

وجاء كلام إيغليسياس وهو نائب رئيس الحكومة، تعليقًا على اقتراح نائب عن حزبه بتخفيض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، أي 32 ساعة مقابل 40 حاليًا.

وكتبت وزيرة العمل يولاندا دياز وهي عضو في حزب بوديموس، في تغريدة "دوام العمل يتطلب تصورًا جديدًا يكون جريئًا لتحدي قوانين وممارسات عالم العمل، كما نفعل نحن".

وأُطلق هذا النقاش في دول أخرى، على غرار نيوزيلندا حيث سيختبر الفرع المحلي من شركة "يونيليفر" للصناعات الغذائية العمل أربعة أيام في الأسبوع من دون تخفيض الرواتب، وألمانيا حيث أثارت نقابة نافذة الفكرة مجددًا في أغسطس.

لكن حزب بوديموس اصطدم فورًا بتحفّظ الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو "لا ينبغي أن نصرف تركيزنا عما يُعتبر اليوم مهمتنا ذات الأولوية" أي "العودة إلى معدلات النمو التي كنا نسجّلها في بداية تفشي الوباء".

ويُتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الغربية التي تسجّل أكبر تراجع للناتج الإجمالي المحلي عام 2020 (-12.8% بحسب صندوق النقد الدولي).

وأضاف وزير الأمن الاجتماعي خوسيه لويس إسكريفا "لا أعتقد أن هذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظرًا إلى مستويي الإنتاجية والمنافسة الحاليين. لا أعتقد أن هناك هامشًا لذلك"، في إشارة إلى مستوى الإنتاجية الإسباني المنخفض جدًا مقارنة بمتوسط الإنتاجية الأوروبية خصوصًا بسبب وجود نسبة عالية من الشركات الصغيرة.

غير أن اتحاد العمال العام القريب من الاشتراكيين، أعرب عن تأييده منذ وقت طويل للعمل أربعة أيام في الأسبوع، مقترحًا تخصيص اليوم الخامس للتدريب المهني.

وأكد الأمين العام للاتحاد بيبي ألفاريز أن "مع ذلك سنكسب على صعيد المنافسة ومستوى المعيشة والتوظيف".

وتؤيد النقابة الكبيرة الأخرى، وهي اللجان العمالية، الفكرة أيضًا لكنها تفضل في الوقت الراهن التركيز على الموضوعين الرسميين ضمن "الحوار الاجتماعي" بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل وهما رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل.

ويشكل هذان الموضوعان أيضًا نقطتي خلاف في الحكومة بين الاشتراكيين المؤيدين لإبقاء الوضع كما هو حاليًا بانتظار انتعاش الاقتصاد مجددًا، وحزب بوديموس الذي يحاول الذهاب إلى أقصى حد ممكن في مطالبه الاجتماعية.

وفي وقت تؤجج فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع التوتر في قلب الحكومة، فهي تثير أيضا حساسية أصحاب الأعمال.

وكتب نائب رئيس منظمة أصحاب العمل لورينزو أمور على تويتر في إشارة إلى العمل أربعة أيام في
الأسبوع، أن "مع كل ما يقع على رءوسنا، إنها وهم".

وحذّر حاكم مصرف إسبانيا المركزي بابلو إيرنانديز دو كوس من جهته من أن مثل هذا التدبير "سيتطلّب تحليلًا دقيقًا جدًا".

وقال "إذا كان شخص ما يعمل أربعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، ماذا عن راتبه؟" مضيفًا أن تأثير تخفيض دوام العمل على التوظيف "يعتمد بشكل أساسي على التأثير على تكلفة العمل".

وأقرّت وزير العمل يولاندا دياز بأن الاقتراح كما تمّت صياغته "متشدد" جدًا و"غير مجدٍ لبعض القطاعات". وأضافت "المسألة الأساسية هي المضي قدمًا نحو تدابير داخلية في الشركات تكون أكثر مرونةً، وخصوصًا التمكن من تكييف دوام عمل كل موظف".

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

التحريات الأولية فى واقعة مصرع 7 أشخاص بحريق مستشفى العبور: «ماس كهربائى»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 12.. تفاصيل حريق العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العبور

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

التعليم العالى تنفى صحة القرار الوزارى الخاص بتعليق الدراسة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية

وفاة «إى جون» رائد أدب الخيال العلمى

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا