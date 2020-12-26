أفغانستان تطالب بكين بالاعتذار بعد القبض على خلية تجسس صينية في كابول

طالبت أفغانستان الصين باعتذار رسمي بعدما ألقت مديرية الأمن الوطني الأفغانية القبض على عشرة مواطنين صينيين متهمين بإدارة خلية إرهابية في كابول.وتشكل هذه العملية إحراجا كبيرا لبكين التي كانت تحاول إقناع حكومة أشرف غني بالتستر على القضية، حسبما قالت مصادر مطلعة في كابول ونيودلهي، حسب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.وذكرت وزارة أمن الدولة الأفغانية أن هناك اعتقادا بأن المواطنين العشرة الصينيين الذين ألقي القبض عليهم على صلة بجهاز الاستخبارات الصيني.وهذه هي المرة الأولى خلال سنوات التي يتم فيها إلقاء القبض على مواطنين صينيين على صلة بالتجسس في أفغانستان، حيث كانت البلاد تنظر في توسيع نفوذها فيما تسحب الولايات المتحدة قواتها.وقال دبلوماسي بارز في كابول إن اثنين على الأقل من المواطنين الصينيين العشرة على صلة بشبكة حقاني، وهي جماعة إرهابية والذراع المسلحة لطالبان.وكلف الرئيس أشرف غني نائبه الأول أمرالله صالح بالإشراف على التحقيق والتواصل مع الجانب الصيني في ضوء حساسية الموقف، حسب أشخاص مطلعين.وأبلغ أمر الله صالح السفير الصيني لدى كابول، وانج يو تو، بمسألة احتجاز الصينيين خلال اجتماع، وأفادت المصادر بأن صالح قال إن بلاده يمكن أن تدرس العفو عن الجواسيس الصينيين في حال قدمت بكين اعتذارا رسميا تقر فيه بانتهاك القواعد الدولية وخيانة ثقة كابول.