إيطاليا: وصول أول شحنة من اللقاحات المضادة لـ كورونا

وصلت أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العاصمة الإيطالية روما، تحت حراسة عسكرية.وأكدت وزارة الدفاع صباح اليوم السبت، أن الشاحنة التي تنقل اللقاح وصلت إلى إحدى الثكنات العسكرية، التابعة لقوات الدرك الوطني الإيطالية بشمال روما.وأظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الشاحنة التي تقل جرعات من لقاح "فايزر-بيونتيك"، التي تم تسليمها من بلجيكا، والتي وصلت إلى الثكنة العسكرية، تحت حراسة سيارات تابعة لشرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية.وتعتزم إيطاليا البدء في التطعيم باللقاح يوم الأحد المقبل في العاصمة.ويمثل هذا اليوم، الذي يطلق عليه اسم "يوم اللقاح" في أوروبا، بدء الحملات في مختلف أنحاء المنطقة.وتتوقع حملة التطعيم في إيطاليا إعطاء المزيد من اللقاحات في يناير المقبل.وتساعد القوات المسلحة الإيطالية في توزيع اللقاح من خلال العديد من الطائرات والمروحيات والمركبات، طبقا لإعلان صادر عن وزارة الدفاع، في وقت سابق هذا الأسبوع.ومن المقرر البدء بعمليات التطعيم باللقاح لموظفي الرعاية الصحية، الذين يتعرضون للفيروس والأكثر عرضة للمخاطر.وإيطاليا، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، الأكثر تضررا من الجائحة، حيث توفي بها أكثر من 71 ألفا وسجلت أكثر من مليوني حالة إصابة حتى الآن.