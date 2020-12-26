مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا ويجازى 3 موظفين

شدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقًا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.وتنفيذًا لذلك قام المجلس بتطبيق ما ورد بالقرارات المشار إليها بكل دقة، بوجوب ارتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء وجودهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة بالأيدي.وأوضح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، في البيان أن إدارة المجلس أكدت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها، محذرا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تأديبيًا، وهم كل من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصًا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.