«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل
السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:37 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
◄ إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الوقائى والدورى بالمبيدات الموصى بها
3- استمرار الرى بانتظام
◄ إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى:
1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها
3- استمرار الرى بانتظام
◄ انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
1- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة
2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى:
- اختار الصنف جيزة 6 محسن.
- معدل التقاوى 30 كجمفدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كجمفدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
- اجراء رية المحاياه بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات
- إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث اسابيع.
◄ إنتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة آزوت فدان أو 150 كجم نترات النشادر فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.
2- إجراء الرش الوقائى بعد مرور حوالى شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.
3- إجراء عملية الرى بانتظام يجب مراعاتها خلال شهر يناير.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
◄ إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الوقائى والدورى بالمبيدات الموصى بها
3- استمرار الرى بانتظام
◄ إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى:
1-الاستمرار فى نقاوة الحشائش
2- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها
3- استمرار الرى بانتظام
◄ انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
1- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة
2- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل لإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى:
- اختار الصنف جيزة 6 محسن.
- معدل التقاوى 30 كجمفدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كجمفدان عند الزراعة بالسطارة، 40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
- اجراء رية المحاياه بعد اسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات
- إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة ازوت للفدان او 100 كجم نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث اسابيع.
◄ إنتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة آزوت فدان أو 150 كجم نترات النشادر فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.
2- إجراء الرش الوقائى بعد مرور حوالى شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.
3- إجراء عملية الرى بانتظام يجب مراعاتها خلال شهر يناير.