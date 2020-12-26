قبل انعقاده.. 3 وفيات بين نواب برلمان 2021

شهد مجلس النواب 2021، العديد من حالات الوفاة، قبل بداية انعقاد جلساته رسميًا، حيث توفي 3 من أعضاء مجلس النواب الجديد حتى الأن.وجاءت الوفيات بمجلس النواب 2021 حتى الأن 3 وفيات منهم اثنان بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وهم النائب جمال حجاج، عضو مجلس النواب عن بنها وكفر شكر، والنائب حسن عيد، عن دائرة السويس، كما توفي النائب فوزي فتي، عضو البرلمان عن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد صراع مع المرض.يذكر أن هناك 13 نائبا من أعضاء برلمان 2015 وبرلمان 2020 تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، ويتلقى البعض منهم العلاج حاليا إما في العزل المنزلي أو في مستشفيات العزل.