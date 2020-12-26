التحريات الأولية فى واقعة مصرع 7 أشخاص بحريق مستشفى العبور: «ماس كهربائى»

تجري الإدارة العامة لمباحث القليوبية، تحريات في واقعة نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل التابعة لمستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور والمخصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.وأشارت التحريات الأولية، إلى أن ماس كهربائي نشب في أحد الأجهزة الطبية داخل غرفة العناية المركزة، ما أدى إلى اشتعال الحريق.وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى الأمل في العبور.وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وإخلاء المرضى، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقًا وإصابة 5 آخرين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.