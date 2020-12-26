مع بدء تلقي أوراق الترشح.. تحالف انتخابي في فرعيات القاهرة للمحامين

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين، تلقي أوراق الترشح حتى الخميس المقبل، للمرشح شخصيا أو بوكالة خاصة سواء لمعقد النقيب أو العضوية أو الشباب.وفي نقابة حلوان، أعلن 3 محامين ترشحهم على منصب النقيب وهم شعبان زكريا، نبيل صلاح، جمال الشيخبي.فيما أكد أحمد قناوي، عدم ترشحه نقيبًا لشمال القاهرة، معلنا الدعوة إلى تشكيل تحالف واسع في النقابات الاربع (شمال، جنوب، حلوان، القاهرة الجديدة) بين مرشيحن على مقعد النقيب وعدد من أعضاء مجلس الفرعيات ببرنامج عمل مشترك ودعاية مشتركة.وتتولى اللجنة التي يرأسها مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة، إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.وقررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات لكل نقابة فرعية النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية، كما تم تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.وحددت اللجنة موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى وذلك يوم 7 فبراير 2021 ويعقبه المرحلة الثانية مباشرة، في حين تقررت جولة الإعادة يومي 14، 15 من ذات الشهر.وحددت اللجنة، المستندات المطلوبة تقديمها من المرشحين على مقاعد النقيب والعضوية والشباب، والتي ضمت طلب الترشح وصورة كارنية 2020، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان، وشهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة، وشهادة بسداد رسوم الاشتراك، والكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل «نفسية وعصبية، سموم».