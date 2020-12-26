محافظ بورسعيد يتفقد الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت ضمن جولته التفقدية، الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي.وقال المحافظ إن الموقع الجديد لمنفذ الحي الإماراتي سيحقق الانسيابية وسيولة حركة المرور، لاسيما أنه سيكون المنفذ المواجه للميناء البري الجديد بعد افتتاحه لاستقبال جميع السيارات القادمة والمغادرة للمدينة، والتي تستخدم محور ٣٠ يونيو.وأضاف أن منفذ الحي الإماراتي الجديد يعد استكمالا للخطة التي تم تنفيذها على محاور المدينة الغربية والجنوبية بمنافذ جديدة أصبحت في أفضل صورة لاستقبال ضيوف المدينة وزوارها، كما حققت الانسيابية المطلوبة لحركة المرور بجميع أنواع المركبات، مشيرا إلى أن المنفذ الجديد سيكون على غرار منفذي الجميل الجديد والنصر.