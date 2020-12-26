البيئة: نعمل على إشراك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات بالمحميات الطبيعية

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة تقوم بالعديد من المشروعات لتطوير البنية الداعمة للاستخدامات البشرية بالمحميات، وذلك من خلال التوسع في إقامة المظلات ودورات المياه والعلامات الإرشادية والمماشي البحرية وتشغيل مراكز الزوار.وأضافت أنه يتم تحديث برامج التوعية البيئية بما يتفق مع تطورات العصر، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستحداث تطبيقات إلكترونية تحقق الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتعريفهم بما تملكه مصر من موارد والأسس الحاكمة لاستخدامها وأهمية الحفاظ عليها كأحد محاور مجهودات الدولة لحماية البيئة وتحقيق رفاهية المواطنين.وشددت على حرص الوزارة على توافق معادلات ونوعية الاستخدامات البشرية للموارد الطبيعية بالمحميات، حيث تشجع الوزارة المراكز البحثية والجامعات لتنفيذ برامجهم ومشروعاتهم البحثية التي تستهدف تقييم حالة الموارد وقياس ورصد أي تغيرات تطرأ عليها سواء كانت هذه التغيرات ترجع إلى أسباب بشرية أو نتيجة ظواهر طبيعية، وذلك لتصحيح خطط إدارة واستخدام المحميات الطبيعية.يذكر أن مجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جلسته الأخيرة اعتمد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية، حيث تعد التعديات على الأراضي أو التسبب في تلويث بيئة المحمية أو المساس بالموارد الطبيعية بالجمع أو التسبب في إزعاجها أهم صور الممارسات غير القانونية التي تستوجب العقاب والتعويض المادي، وذلك طبقًا لما فرضه القانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣.