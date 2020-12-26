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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحريات: شاب عين شمس المشنوق داخل شقته سودانى الجنسية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:37 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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كشفت تحريات المباحث الجنائية في العثور على شاب مشنوقًا داخل شقته فى منطقة عين شمس، عن أنه يحمل جنسية دولة السودان.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص، باكتشافه جثة شاب مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجري مباحث قسم شرطة عين شمس تحريات مكثفة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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