التحريات: شاب عين شمس المشنوق داخل شقته سودانى الجنسية

كشفت تحريات المباحث الجنائية في العثور على شاب مشنوقًا داخل شقته فى منطقة عين شمس، عن أنه يحمل جنسية دولة السودان.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه بلاغًا من شخص، باكتشافه جثة شاب مشنوقا داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجري مباحث قسم شرطة عين شمس تحريات مكثفة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.