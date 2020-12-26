رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالرحيم كمال: تطوير القاهرة التاريخية إنجاز جديد للسيسي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:39 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أشاد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، موضحا أنه مشروع عملاق يُنسب للرئيس السيسي وإنجازاته المتواصلة على أرض مصر، كما أنه يجدد تاريخ مصر وحضارتها ويبرز أصالتها للعالم.

وأشار كمال إلى البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وعرض الخطط المقترحة على رئيس الجمهورية، والذي كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع، مشددا على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظ القاهرة، بحصر حدود المناطق التي تشملها عملية التطوير، والملكيات الموجودة والمنشآت واستخداماتها، مع تعويض الشاغلين المستحقين عينيًا بوحدة بديلة، أو ماليًا، أو من خلال منحهم تكلفة إيجار سكن بديل، لحين الانتهاء من أعمال التطوير، ومثلما حدث من قبل وبنجاح كبير في تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة تل العقارب، التي تحولت إلى روضة السيدة.

وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وإحياء النسيج العمرانى التاريخي للمنطقة، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة، وإعادة تنظيم حركة المركبات، والعمل على إحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه مشروع عملاق بمعنى الكلمة ويجذب أنظار العالم، وهناك ثقة تامة في الهيئة الهندسية للجيش المصري العظيم في أن تنفذه على أكمل وجه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقية تعيينات جديدة بشركات الكهرباء براتب 3800 جنيه

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

الصور

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 12.. تفاصيل حريق العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العبور

القضاء يحظر العمل السياسي في الجامعات والمعاهد والوظيفة العامة

التعليم العالى تنفى صحة القرار الوزارى الخاص بتعليق الدراسة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة أهم الفعاليات الثقافية

وفاة «إى جون» رائد أدب الخيال العلمى

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا