وزيرة البيئة: تطوير منظومة العمل بالمحميات الطبيعية أهم أولوياتنا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، سعي الوزارة الدائم لتطوير وتحديث منظومة إدارة المحميات الطبيعية والحد من الممارسات غير القانونية، والتي تهدد استدامة مواردها الطبيعية أو التأثير على فرص استمتاع المواطنين بها، كإحدى أهم أولوياتها منذ توليها الوزارة، بهدف تحقيق الردع القانوني والحد من إساءة استخدام البعض للموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية.وأوضحت فؤاد، في بيان، أن وزارة البيئة خلال الفترة الأخيرة قامت بمراجعة شاملة للمنظومة الإدارية والفنية التي يتم تطبيقها في إدارة المحميات الطبيعية، ومدى توافق هذه النظم مع ما هو مطبق عالميا، وهو ما تبعه إصدار عدة قرارات لتصحيح مسار أساليب استخدام المحميات الطبيعية، من خلال تطبيق منظومة التصاريح البيئية وتعميم فرض رسوم زيارة بقيم عادلة تتناسب مع حجم ونوعية الاستخدام، وضعا في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لكل محمية، بالإضافة إلى اعتماد أسس حساب قيم التعويضات البيئية التي تلحق بالموارد الأرضية بالمحميات الطبيعية، والتي تحدث نتيجة الممارسات غير القانونية داخل نطاق المحميات، مشددة على كون المحميات الطبيعية أملاكًا عامة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم، والقيام بأي تصرفات تحد من حقوق عموم المواطنين بالاستمتاع بها.وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا العمل على دمج وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المطلوبة للزوار بكافة أشكالها داخل المحميات الطبيعية، في إطار مخطط طموح للارتقاء بمستوي السياحة البيئية، ونشر ثقافة الاستمتاع بالمحميات بين المواطنين، والتي انعكست نتائجها في تضاعف أعداد الزوار المصريين للمحميات الطبيعية، خصوصا بالمحميات الواقعة بنطاق القاهرة، مثل محميتى وادي دجلة ووادي الريان بالفيوم، ولاستيعاب الزيادة المتوقعة في استخدامات المحميات الطبيعية وتنوع الأنشطة بها.