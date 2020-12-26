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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تحالف الأحزاب المصرية» يبناقش آلية الرد على البرلمان الأوروبي اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
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يعقد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم السبت، اجتماعًا بمقر حزب إرادة جيل لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بأحزاب التحالف، فضلا عن مواصلة حملات توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعايش معه خلال الموجة الثانية التى تضرب دول العالم، بالإضافة لمناقشة كيفية الرد على بيان البرلمان الأوروبى الأخير.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، في بيان له، إن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية سيجتمع لمناقشة مجموعة من القضايا التى يطرحها رؤساء أحزاب التحالف المصرى، مؤكدًا أن أبرز قضية سيتم مناقشتها هى دارسة الرد على ما صدر من البرلمان الأوروبى إزاء الحالة الحقوقية بمصر، مؤكدا أن تحركات التحالف ستتسق تماما مع موقف الدولة المصرية، مشيدا بالبيان الذى صدر على البرلمان المصرى فى رده على البرلمان الأوروبى.

وأكد النائب، دعمه الكامل لجميع الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة بشأن التعامل مع فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين، ومنع انتشار العدوى، وضرورة قيام أحزاب التحالف بحملات للتوعية بين المواطنين فى مختلف المحافظات.

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