المشتل التعليمي بجامعة المنيا يقيم «معرض لوحة الخريف»

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، "معرض لوحة الخريف"، الذي نظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة لطلاب كلية الزراعة، ليخالف كل ما هو معتاد من الاحتفال بأزهار الربيع فقط، وما أرتبط بالخريف من تساقط للأوراق وذبول للزهور والنباتات، بالإضافة لتكون دعوة للتعرف على أزهار الخريف السنوية والزهور المعمرة وألوانها وأشكالها ومدتها، وما هو الأنسب لحديقة الزهور في أجواء البرد والصقيع.شهد المعرض الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حمدان ابراهيم محمود عميد كلية الزرعة، والدكتور حربي مطاريد عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي ابراهيم محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد الهادي حسن مدير المشتل التعليمي، وعمداء كلية الزراعة السابقين، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.وأشاد رئيس الجامعة بجهود إدارة المشتل ومجهوداتهم في إخراج هذه اللوحة الفنية المتميزة عالية الجمال من زهور الخريف، التي تثير البهجة والسرور، بالرغم من أجواء البرد والشتاء.وأوضح الدكتور محمود عبد الهادي أنه عندما تتلاشى كل الطبيعة الخضراء إيذانًا بقدوم فصل الشتاء، يمكنك تزيين الموقع العامة والمنازل بالنباتات المزهرة الزاهية وغير المعتادة، والتي تعرف بأزهار الخريف والتي لا تتطلب عناية فائقة، وتتحمل أجواء البرد القاسية، مشيرًا أن المعرض ضم العديد من أصناف الصبار، وزهور الأقحوان زهرة الخريف الرئيسية، والورد البلدي، وفيكس نيتدا، وزهور الزينة بألوانها المختلفة.