تشغيل خط مواصلات جديد للربط بين الشروق والقاهرة الجديدة

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبدالرؤوف الغيطي، عن تشغيل خط مواصلات جماعي خارجي للربط بين مدينتي الشروق والقاهرة الجديدة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء؛ للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها.وقال رئيس جهاز "الشروق" إن الخط يعد المسار الثالث ضمن الخطوط الخارجية لمنظومة النقل الجماعي بالمدينة، حيث تضمن الخط الأول (الشروق - العباسية)، والثاني (الشروق - محطة مترو سرايا القبة)، والثالث (الشروق - القاهرة الجديدة)، بجانب خطوط نقل جماعي داخلي تغطي أنحاء المدينة.وأضاف أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلا من الدفع النقدي، كما تم إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالي اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.وأشار الغيطي إلى أن ذلك يأتي في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلي للعمل خارجيًا، والتي أتاحت للمدينة امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسة بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.