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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:26 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالهادي، مدير الجمرك، بالتنسيق والتعاون مع مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة  طائرة ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، فى راكب مصرى قادم من فرنسا عند سؤاله عما يحمله معه وفى حقائبه، فأجاب بأنه يحمل فقط مبلغ 20 ألف يورو وبعض النقد المصري.

وتم تكليف محمد دهشان عبدالحميد، مأمور الجمرك، تحت إشراف مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 185 ألف يورو وحوالي 25 ألف جنيه مصري، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وقرر أحمد عبدالهادي، مدير إدارة الجمرك، منح الراكب المبالغ المقررة قانونا، سواء للنقد الأجنبي أو المصري،  وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بباقي المبالغ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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