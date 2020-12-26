«الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات».. خطبة الجمعة المقبلة

قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل".وأضاف وزير الأوقاف، في بيان اليوم السبت: "علينا مع العام الجديد أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله(عز وجل) والأمل في غد أفضل، وأن نعمل لذلك، وألا نيأس ولا نحبط في مواجهة الجوائح والأزمات، لكن علينا في الوقت نفسه أن نأخذ بأسباب العلم وبالعمل الجاد حتى نعبر بفضل الله (عز وجل) إلى مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بأسباب الحياة وبمنتهى الجد، مع اعتمادهم على الله (عز وجل) ولجوئهم إليه، وحسن توكلهم عليه".وشدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مضيفا "أننا على ثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.. نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".