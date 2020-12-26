مصرع 7 وإصابة 12.. تفاصيل حريق العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العبور

تفاصيل حريق قسم العناية المركزة بإحدى المستشفيات في العبور

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفى الأمل التابعة لمستشفى عين شمس التخصصي بالعبور.على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتم إخلاء عدد من المرضى، إلا انه توفي 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 أخرين.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.