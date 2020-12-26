الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، العميد عبدالستار عزت؛ للتعزية في وفاة المرحوم لواء ممدوح مأمون أبوسحلي، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

