صحيفة كويتية: المصالحة الخليجية ستتم على مرحلتين

كشفت صحيفة «الراي» الكويتية عن تفاصيل جديدة بشأن المصالحة الخليجية، مشيرة إلى أن التسوية سوف تتم على مرحلتين؛ تهدئة تجريبية ثم مصالحة كاملة، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.وقالت الصحيفة الكويتية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية أمريكية، إن الكويت نجحت في قطع شوط كبير في تقريب وجهات النظر بين السعودية والإمارات والبحرين، من ناحية، وقطر من ناحية ثانية، لافتة إلى انفراجة متوقعة في وقت قريب بين الفريقين منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو العام 2017.وأوضحت المصادر الأمريكية أنه تم الاتفاق على تسوية، ولكن من غير المفهوم ما الذي يعيق المباشرة بتنفيذها.وأضافت: «التسوية المتفق عليها تبدأ بتهدئة إعلامية من الجانبين، لكن الإعلام لا يبدو أنه بدأ عملية المصالحة، إذ لا تزال معظم الوسائل الإعلامية تبث خطابًا غير مقبول لدى الطرف الآخر».وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسية الكويتية نجحت في ابتكار حلول ذللت بموجبها عقبات كثيرة، إذ يمكن البدء بفترة انتقالية حتى يثبت خلالها الطرفان جديتهما في رأب الصدع والعودة إلى ما قبل يونيو 2017.وتابعت المصادر الأمريكية: «إذا مرت الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر من دون تصعيد، وشعرت كل الأطراف بأنه ليس هناك سبب يمنعها من إعادة المياه الى مجاريها، فسوف يحدث ذلك، وتكون التسوية على مرحلتين، تجريبية وكاملة».وفيما يخص المشاركة القطرية في القمة الخليجية المقبلة، قالت المصادر الأمريكية لصحيفة «الراي»: «المشاركة القطرية إمكانية قائمة، لكن الوقت قد يدهم الجميع من دون أن يسمح بانفراج مفاجئ».ونوهت المصادر الأمريكية بأن دول مجلس التعاون لطالما عقدت قممًا استثنائية طارئة بسهولة وسرعة، وفي حال عدم تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة في القمة الخليجية المرتقبة، فيمكن أن يتحقق الاختراق في أي وقت لاحق، ويمكن عقد قمة استثنائية سريعة للتأكيد على المصالحة ورأب الصدع.وحسب المصادر، فإن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قام بمحاولة أخيرة لدعوة زعماء الدول الخليجية إلى قمة في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، للإعلان عن المصالحة قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، إلا أن الفكرة لم تعد تبدو ممكنة في الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس، فيما أكدت المصادر الأمريكية أن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن يكاد يتفق مع فريق ترامب على ضرورة رأب الصدع الخليجي.