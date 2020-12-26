تفاصيل محاكمة المتهمين بقتل صاحب عقار لسرقته بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بإحالة المتهمين بقتل صاحب عقار لسرقته بالمرج لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين عفيفى.م، عوض.ع عاطلان ومسجلان في قضايا سرقة بالإكراه، وأقرا بقتل المجني عليه سيد.ل مستخدمين سلاحا أبيض مطواة بعد علمهم ببيعه لأحد العقارات التي يمتلكها وظنوا بأنه يخفي أمواله داخل سكنه محل الواقعة.كما أقر المتهمان بعدم إيجادهما سوى مبلغ ٧٠٠ جنيه فقط داخل شقة المجنى عليه وهاتف محمول.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بالعثور على جثة صاحب عقار داخل مسكنه وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان سلاح الجريمة.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.